Биткойн впервые с июля торговался ниже $34,2 тыс.

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойн во время торговой сессии сегодня снизился до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13.12. В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года, сообщает ТАСС.

По данным на 13.48, курс биткойна был $35 486 (-9,01%).

Банк России 20 января сообщил о планах запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют для снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют. Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в стране мягкий подход к регулированию криптовалют и игнорировать нарастание рисков.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Его эмиссия естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".-0-