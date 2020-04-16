Бизнес Литвы постепенно возобновляет деятельность

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы приняло решение о частичном смягчении ограничений для бизнеса, сообщает новостной интернет-портал Delfi.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, это первый этап смягчения карантина для бизнеса. Открыться смогут небольшие магазины, вход в которые находится с улицы (в ближайшие дни начнут работать и магазины, находящиеся в крупных торговых центрах), а также ремонтные мастерские и службы бытовых услуг, если в помещение к ним вход ведет с улицы и есть возможность регулировать поток клиентов.

"Обращаю внимание всех, кто организует работу своего бизнеса или начнет предоставлять услуги. Очень важно обеспечить соблюдение мер безопасности. В противном случае мы будем вынуждены отменить действие смягчения карантина, если увидим, что ситуация ухудшается, если покупатели и продавцы не соблюдают установленные требования", - сказал премьер.

Салоны красоты, уличные кафе и спортклубы пока работать не будут.-0-