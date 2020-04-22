Бизнес Литвы возобновляет деятельность

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы с 27 апреля смягчает карантин и разрешает открыться определенным видам бизнеса и некоторым учреждениям, сообщает газета "Литовский курьер".

Такое решение было принято 22 апреля на заседании кабинета министров Литвы. При этом карантин продлен в стране до 11 мая.

Правительство разрешило заниматься спортом на открытом воздухе, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, зоопарки и ботанические сады.

Магазины пищевых товаров, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, ортопедических товаров смогут работать, даже если они оборудованы в торговых центрах. Учреждения культуры, отдыха, спорта, развлечений можно будет посещать группами не более двух человек или более массовыми, если это члены одной семьи.

Постановлением также разрешается не надевать защитную маску в местах общественного питания.

Ранее правительство Литвы разрешило работать магазинам непищевых товаров, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким ремонтным мастерским, предприятиям бытовых услуг.

Следующим этапом смягчения ограничений станет открытие учреждений общественного питания и оздоровительных услуг, спортклубов, развлекательных центров, учреждений образования. На четвертом этапе разрешат массовые мероприятия.

Карантин в Литве был введен с 16 марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В стране была остановлена деятельность учебно-образовательных учреждений, закрылись все торговые объекты за исключением продуктовых магазинов и аптек.-0-