Бизнес в Кыргызстане просит скорее урегулировать ситуацию без вреда предприятиям

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана призвал к скорейшему мирному урегулированию ситуации в стране в соответствии с законодательством, чтобы позволить бизнесу и предпринимателям возобновить свою законную деятельность и обеспечить восстановление экономики, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Бизнес-омбудсмен КР призывает к мирному решению вопросов в соответствии с законодательством страны, защите частной собственности бизнеса и скорейшей стабилизации ситуации для продолжения функционирования бизнеса и предпринимателей. Во время пандемии COVID-19 многие субъекты предпринимательства уже сильно пострадали. Это привело к тому, что многие представители малого и среднего бизнеса вынуждены сокращать рабочие места и доходы. Многие крупные предприятия находятся не в лучшем положении, сталкиваясь с проблемами значительного падения спроса и снижения деловой активности",- говорится в заявлении.

Также отмечается, что сейчас бизнес в Кыргызстане нуждается в поддержке и стабильности. "Усилия должны быть направлены на поддержку бизнес-субъектов, поддержание стабильности бизнеса и инвестиций. Необходимо обеспечить полную защиту хозяйствующих субъектов, предотвратить противоправное поведение государственных органов, предотвратить возможные рейдерские захваты и грабежи, обеспечить полную сохранность частной собственности и активов бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за происходящими в Кыргызстане событиями следит все мировое сообщество, включая существующих и потенциальных инвесторов. "Изменения, происходящие в стране, не должны вызывать тревогу или беспокойство, а, напротив, вести к усилению защиты прав и интересов предпринимателей и частного бизнеса, что улучшит деловой и инвестиционный климат и будет стимулировать экономическое развитие. Бизнес-омбудсмен призывает к благоразумию, сознательности и здравомыслию все стороны, включая граждан", - говорится в заявлении.

В Кыргызстане 5 октября, после прошедших в стране парламентских выборов, начались акции протеста. Столкновения протестующих с милицией продолжались более пяти часов. Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где находится и администрация президента. Позже там произошел пожар. По последним данным, при столкновениях в Бишкеке пострадали 686 человек, из которых 164 госпитализированы, один скончался.

Сегодня ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными, однако ситуация в стране по-прежнему остается напряженной. Местный портал 24.kg сообщил, что митингующие захватили несколько предприятий горнорудной отрасли. На месторождении "Джеруй" в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение "Джамгыр", двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании. Кроме того, есть сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения "Терексай".

В Нарынской области группой людей захвачен филиал госпредприятия "Кыргызкомур". При этом у работников кассы изъято около полумиллиона сомов, полученных от продажи угля. Кроме того, злоумышленники забрали все накладные на перевозку угля.

Председатель Союза банков республики Анвар Абдраев сегодня сообщил, что банкоматы некоторых киргизских банков в целях безопасности временно отключены. По его словам, были замечены вандальные действия по изъятию денежных средств и несанкционированной порче банкоматов.

Сообщается, что в эти часы на защиту Бишкека выходят дружинники. Люди вступают в ряды волонтеров, чтобы защитить город от мародеров.-0-