Бюджет Нью-Йорка недоcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые поступления в бюджет Нью-Йорка сократятся на $9 млрд из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра мегаполиса Билла де Блазио.

"Сейчас наша дыра в бюджете достигает $9 млрд", - признал градоначальник, уточнив, что речь идет об оценочной цифре. В середине апреля он сообщал, что городской бюджет недополучит из-за пандемии $7,5 млрд.

Билл де Блазио сказал, что ввиду нехватки средств Нью-Йорку придется увольнять или отправлять в отпуск без содержания чиновников органов местной власти.

Мэр, представляющий Демократическую партию, возложил ответственность за такое положение на республиканское большинство в Сенате Конгресса США, которое отказывается одобрить дополнительные ассигнования для оплаты труда властей на местах.

Как ранее отмечал мэр, на восстановление экономики городу потребуется около $17 млрд в виде федеральной помощи в течение двух лет, а штату Нью-Йорк - $34 млрд.-0-