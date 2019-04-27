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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В мире 27.04.2019 | 14:46
Фото НТВ
Фото НТВ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ, сообщает ТАСС.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. "Христос воскресе! Воистину воскресе!" - такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.-0-

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Теги
Пасха, православие, религиозный праздник, христианство
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