Блэкаут в странах Центральной Азии произошел из-за аварийного дисбаланса в энергосистеме

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане произошли из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, сообщает портал Zakon.kz.

"25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC.

Отмечается, что в результате произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана" и значительная часть потребителей южной зоны Казахстана осталась без света. "Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО KEGOC предпринимаются меры по ликвидации аварии", - сообщили в пресс-службе.

Проблемы с электричеством наблюдаются в Кыргызстане - в городах Ош, Токмок, Талас и Кара-Балта. По всему Бишкеку не работают насосные станции. Из-за отключения света бишкекский аэропорт "Манас" перешел на автономное энергообеспечение

По данным "Газеты.uz", аэропорты Узбекистана временно приостановили работу из-за массового отключения электроэнергии. Проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Ташкента, Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои. В столице Узбекистана приостановлена работа метро.

Также поступила информация, что на горнолыжном курорте под Ташкентом на канатной дороге во время блэкаута застряли отдыхающие. МЧС направил туда отряд спасателей.-0-