Ближайшие авиарейсы из казахстанской столицы в Алматы отменены

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все ближайшие рейсы из аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане в Алматы отменены, сообщает ТАСС.

У здания аэропорта Нур-Султана находятся несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. У входа в зал вылета скопилась очередь, так как охрана не пускает туда провожающих. Пройти могут только пассажиры ближайших рейсов. Кроме того, в зал вылета не пропускают людей, которые планировали вылететь в Алматы.

В ночь на четверг комендатура Алматы сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации. Сотовая связь и интернет в городе недоступны.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области (юго-запад страны), где жители протестовали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алматы (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим чрезвычайного положения на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.-0-

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