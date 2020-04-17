Ближайшие недели станут для Европы решающими - ВОЗ о пандемии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюгге на брифинге в Женеве предостерег от слишком поспешных мер по ослаблению ограничений, установленных в связи с пандемией, сообщает Центр новостей ООН.

За последние десять дней число случаев заражения COVID-19 в европейском регионе удвоилось и почти достигло 1 млн, с момента вспышки в Европе 84 тыс. человек скончались. Глава регионального отделения ВОЗ сообщил, что в последние недели замедлились темпы заражения COVID-19 в Германии, Италии, Испании, Франции и Швейцарии. При этом он с тревогой отметил, что вирус стремительно распространяется в других европейских странах. Ханс Клюгге предупредил, что ближайшие недели станут для Европы решающими.

"Ни в коем случае нельзя терять бдительность, - подчеркнул Ханс Клюгге. - Но соблюдение дистанции, карантины и другие меры по сдерживанию передачи инфекции сказываются на жизни людей и их заработках. Людей совершенно справедливо интересует, сколько им еще терпеть. Правительства и органы здравоохранения должны объяснить публике, когда, при каких условиях и каким образом может произойти переход в виде плавных изменений".

Глава регионального бюро ВОЗ предупредил, что быстрой победы над COVID-19 не будет. Впереди сложная и непредсказуемая ситуация, которая, возможно, потребует быстрой корректировки действий по ходу дела. Там, где начинают ослаблять ограничения, делать это нужно постепенно, постоянно отслеживая эффективность этих действий и реакцию публики. "В конечном итоге поведение вируса будет зависеть от того, как поведем себя мы", - заключил директор Европейского бюро ВОЗ.

Ханс Клюгге назвал шесть условий, необходимых для того, чтобы вводить послабления: существуют подтверждения того, что передача вируса контролируется; система здравоохранения способна выявлять подозрительные случаи, изолировать и тестировать таких людей, отслеживать их контакты и помещать их под карантин; минимизирован риск вспышки в тех местах, где он особенно велик, особенно в домах престарелых; на рабочих местах созданы условия для профилактики, включая возможность держаться на расстоянии от окружающих, мыть руки; страна готова принять меры в случае ввоза инфекции; общество имеет право голоса и вовлечено в переходный процесс.

"Если вы не в состоянии выполнить все эти условия, прежде чем ослабить ограничения, пожалуйста, подумайте, как следует!" - призвал директор Европейского бюро ВОЗ.

"COVID-19 не знает пощады и способен подорвать даже самые крепкие системы здравоохранения в Европе", - подчеркнул Ханс Клюгге и рекомендовал всем странам присмотреться к опыту друг друга, особенно тех государств, которые уже постепенно снимают ограничения и переходят на новую фазу борьбу с коронавирусом.

"Мы все еще находимся в эпицентре урагана, - предупредил Ханс Клюгге. - Но мы сможем остановить вирус, если примем меры, которые уже доказали свою эффективность: если сможем выявлять, изолировать и тестировать каждого человека с подозрением на COVID-19, поместим под карантин всех, кто находился с ними в тесном контакте, и будем наблюдать за их здоровьем, обеспечим уход за теми, кто в нем нуждается, и при необходимости будем поддерживать физическую дистанцию".

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн, более 145 тыс. человек с начала вспышки скончались.-0-