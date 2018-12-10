Блок Пашиняна набрал большинство голосов на парламентских выборах в Армении

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,43% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков страны, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Армении.

В парламент также по итогам выборов проходят партии "Процветающая Армения" (8,27% голосов) и "Просвещенная Армения" (6,37%).

Для прохождения в парламент партиям нужно набрать минимум 5% голосов избирателей, блокам - не менее 7%. Бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% голосов, фракция "Дашнакцутюн" - 3,89%. Остальные партии - "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна закона"), "Сасна црер" ("Сасунские храбрецы" (Сасун - армянская историческая область на территории современной Турции)), "Христианско-демократическое возрождение" - набрали менее 2% каждая, блок "Мы" (создан партиями "Свободные демократы", "Республика" и "Армянская родина") - 2%.

Итоговая явка на выборах составила 48,63%.

По закону страны политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте - 54% мест. Если она набирает меньше этого количества, то получает дополнительные места за счет увеличения числа мандатов. Минимальное число депутатов в парламенте страны - 101, но в законодательном органе Армении нынешнего созыва 105 депутатов за счет дополнительных четырех мандатов, которые получила Республиканская партия Армении на прошлых выборах.-0-