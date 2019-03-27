Boeing 737 MAX совершил аварийную посадку во Флориде

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиалайнер Boeing 737 MAX 8, полеты которого были приостановлены властями большинства стран после крупных катастроф в Индонезии и Эфиопии, 26 марта совершил вынужденную посадку в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает CNN .

Пилоты лайнера, направлявшегося из международного аэропорта Орландо в Викторвилль (штат Калифорния), через несколько минут после взлета сообщили о проблемах с эксплуатацией одного из двигателей. Экипаж следовал протоколу и благополучно приземлился в аэропорту. Пассажиров на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines не было. Федеральное авиационное управление США проводит расследование.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 13 марта приостановило перелеты на территории Евросоюза самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Ранее о запрете полетов лайнеров этих модификаций сообщил ряд других стран. Авиастроительная корпорация Boeing 14 марта рекомендовала временную приостановку полетов всего флота самолетов 737 MAX. -0-