Boeing оснастит 737 MAX приборами распознавания ложных показаний датчиков в рубке

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Boeing установит оборудование, подающее сигнал тревоги в случае сомнительных или ложных показаний датчиков в рубке, на всех самолетах серии Boeing 737 MAX, один из которых потерпел катастрофу в Эфиопии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

В частности, предлагается оснастить Boeing 737 MAX автоматической системой обработки и анализа показаний, поступающих от двух ключевых датчиков в рубке. Эти датчики измеряют, насколько носовая часть самолета поднимается вверх, вниз или дает крен в одну из сторон под воздействием встречных потоков воздуха.

По информации телекомпании, установка такого оборудования на Boeing 737 MAX - дело фактически решенное.

Неделю назад по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60-и км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Катастрофа в Эфиопии стала вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Причины катастрофы все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.-0-