Boeing планирует обновить ПО для самолетов 737 MAX до конца марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Boeing планирует представить обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX до конца марта, речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Об этом сообщило агентство
По данным агентства, компания Boeing в течение 7-10 дней планирует выпустить обновленное ПО для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX. Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное обеспечение для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались.
В течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing "разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX", отмечалось в заявлении компании.-0-
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