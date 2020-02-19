Boeing проверит 400 самолетов 737 MAX из-за посторонних предметов в топливных баках

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов 737 MAX. Причина - обнаружение посторонних предметов в топливных баках нескольких самолетов, сообщает агентство Блумберг.

Инородные материалы, такие как фрагменты инструментов и ветоши, были обнаружены в новых самолетах, которые еще не были поставлены заказчикам. Запланировано проведение дополнительных инспекций, ревизий и проверок, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось.

По информации Блумберг, проверки вряд ли приведут к задержке возобновления эксплуатации этих самолетов. Ранее Boeing заявил, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине года.

Как сообщалось ранее, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: в марте 2019 года в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и в октябре 2018 года в Индонезии, когда жертвами трагедии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этой серии по соображениям безопасности. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. -0-