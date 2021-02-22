Boeing рекомендует авиакомпаниям приостановить использование самолетов серии 777

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям приостановить использование своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000, сообщает Reuters.

Решение было принято после того, как в самолете авиакомпании United Airlines этой серии, летевшего из Денвера в Гонолулу, во время полета произошел отказ двигателя. Самолет смог приземлиться, однако часть обшивки отвалилась и упала на землю недалеко от жилых домов.

В авиакомпании Boeing сообщили, что рекомендация о приостановке использования самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 будет сохраняться, пока регулирующие органы США не проведут необходимую проверку.-0-