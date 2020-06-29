Boeing впервые после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии начинает испытательные полеты 737 Max

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное управление гражданской авиации США разрешило концерну Boeing начать с 29 июня испытания самолета 737 Max, эксплуатация которого была запрещена по всему миру с марта 2019 года после двух аварий в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек, сообщает Deutsche Welle.

Испытания самолета 737 Max необходимы для повторной сертификации модели. Одна из задач - проверить функционирование бортового программного обеспечения и конструкцию системы улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала причиной крушений самолетов этой модели.

Возобновление полетов возможно в случае успешных испытаний самое раннее в сентябре, прогнозируют эксперты.

После авиакатастроф Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство модели 737 Max было остановлено.-0-