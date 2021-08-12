Боевики движения "Талибан" находятся в 130 километрах от Кабула

Фото EPA-EFE
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики движения "Талибан" захватили десятый административный центр в Афганистане, который находится в 130 километрах от столицы страны города Кабул. Об этом информирует агентство Associated Press.
Сообщается, что сегодня талибы захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.
По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.
Ранее сообщалось, что боевики захватили девять административных центров по всей стране. Большинство из захваченных городов находятся в северо-восточной части Афганистана.
Бывший глава объединенного командования британских Вооруженных Сил генерал Ричард Бэрронс ранее заявлял, что он убежден в том, что "Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.-0-
Сообщается, что сегодня талибы захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.
По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.
Ранее сообщалось, что боевики захватили девять административных центров по всей стране. Большинство из захваченных городов находятся в северо-восточной части Афганистана.
Бывший глава объединенного командования британских Вооруженных Сил генерал Ричард Бэрронс ранее заявлял, что он убежден в том, что "Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.-0-