Боевики движения "Талибан" находятся в 130 километрах от Кабула

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики движения "Талибан" захватили десятый административный центр в Афганистане, который находится в 130 километрах от столицы страны города Кабул. Об этом информирует агентство Associated Press.Сообщается, что сегодня талибы захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.Ранее сообщалось, что боевики захватили девять административных центров по всей стране. Большинство из захваченных городов находятся в северо-восточной части Афганистана.Бывший глава объединенного командования британских Вооруженных Сил генерал Ричард Бэрронс ранее заявлял, что он убежден в том, что "Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.-0-