Боевики движения "Талибан" за три дня захватили шесть городов в Афганистане

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики радикального движения "Талибан" сегодня захватили шестой за последние три дня административный центр в Афганистане, сообщает ВВС.
Сегодня "Талибан" в очередной раз отверг призывы к прекращению огня и заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган, с населением 9 тыс. человек.
Накануне исламисты захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов были захвачены еще два административных центра - центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, а также столица провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. На данный момент, по сообщениям местных жителей, в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне проблем с водоснабжением в городе.
По заявлениям самих боевиков движения "Талибан", следующими они планируют захватить города Мазари-Шариф и Пули-Хумри. 9 августа Талибы заявили, что к Мазари-Шарифу уже подходят их подкрепления.
Бывший глава объединенного командования британских Вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс убежден, что "Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.-0-