Боевики ИГ напали на погранзаставу в Таджикистане

6 ноября, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. В Таджикистане в ночь на 6 ноября вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад", сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"Они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы были нейтрализованы, 5 из них задержаны. В вооруженной перестрелке погибли один солдат пограничных войск и один работник МВД Таджикистана", - заявили в пресс-центре.

Во время следственных действий и допросов задержанных было установлено, что все нападавшие являются членами террористической группы "Исламское государство". Согласно возложенному на них специальному заданию, 3 ноября они незаконно пересекли государственную границу Таджикистана с Афганистаном и перешли на территорию Кубодиенского района, где и совершили вооруженное нападение.

Оперативно-следственная группа продолжает расследование.-0-