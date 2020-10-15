Боевики напали на колонну военнослужащих в Сомали, погибли 25 солдат

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" напали на военнослужащих армии Сомали, погибли как минимум 25 солдат, сообщает Somali Guardian.

Колонна военнослужащих попала в засаду неподалеку от Афгойе. Во время атаки боевики с помощью ракетных установок уничтожили несколько военных машин.

Источники Somali Guardian сообщают, что число погибших в результате атаки может возрасти, поскольку в военный госпиталь в Могадишо было доставлено множество солдат с тяжелыми ранениями.

Отмечается, что это самое крупное нападение исламистской группировкой "Аш-Шабаб" за последнее время.-0-