Боевики напали на мечеть в Афганистане, есть погибшие

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо верующих были убиты в результате вооруженного нападения боевиков на мечеть в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа.
"Боевики, связанные с движением "Талибан", открыли огонь по мечети в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб, убив четверых верующих и ранив еще троих", - сообщил официальный представитель провинциальной полиции Абдул Карим Юраш.
Он добавил, что нападавшие скрылись на автомобиле после атаки, но были перехвачены полицией недалеко от места инцидента. В результате уничтожены двое боевиков.