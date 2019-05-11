Боевики напали на отель на юго-западе Пакистана

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных людей напала сегодня на гостиницу Pearl Continental в портовом городе Гвадар на юго-западе Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, между сотрудниками безопасности отеля и боевиками завязалась перестрелка, но злоумышленники достигли первого этажа гостиницы. В момент нападения среди постояльцев не было иностранцев.

К зданию стянуты дополнительные отряды полицейских и сил специального назначения. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.-0-