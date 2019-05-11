Боевики напали на отель на юго-западе Пакистана

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных людей напала сегодня на гостиницу Pearl Continental в портовом городе Гвадар на юго-западе Пакистана, сообщает
По информации собеседника агентства, между сотрудниками безопасности отеля и боевиками завязалась перестрелка, но злоумышленники достигли первого этажа гостиницы. В момент нападения среди постояльцев не было иностранцев.
К зданию стянуты дополнительные отряды полицейских и сил специального назначения. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN