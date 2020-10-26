Боевики напали на школу в Камеруне - убиты 9 детей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять детей погибли в результате вооруженного налета боевиков на школу в городе Кумба на юго-западе Камеруна, сообщает CNN.

Нападение произошло в международной частной школе в беспокойном англоязычном регионе Камеруна, где действуют сепаратистские повстанцы. Боевики открыли беспорядочный огонь по школьникам, после чего скрылись с места происшествия.

Премьер-министр Камеруна Жозеф Нгуте в своем аккаунте в Twitter подтвердил гибель девяти учащихся и решительно осудил "подлый акт зла". "Я преклоняюсь перед памятью об этих невинных детях, - написал он. - Я призываю всех камерунцев твердо противостоять этим зверствам. Республика не покорится террору".

Reuters сообщило, что при нападении ранены 12 детей. Местные власти опасаются, что число погибших может увеличиться, поскольку большинство пострадавших в критическом состоянии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку, при этом местные власти обвинили в нападении на школу сепаратистов. Выступающие за отделение англоязычного Камеруна от франкоязычной части страны сепаратисты уже несколько лет борются с правительственными войсками и поддерживаемыми властями ополченцами.-0-