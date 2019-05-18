Боевики обстреляли два города в Сирии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики обстреляли окрестности сирийский городов Джебла и Кардаха из реактивных систем залпового огня, сообщает телеканал Syria .

Инцидент произошел 18 мая. Согласно данным телеканала, обстрел велся из пограничной с Турцией местности в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В результате трагедии погиб один человек, еще несколько получили ранения.-0-