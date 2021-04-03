Богослужения и пробки на дорогах: Европа готовится к Пасхе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будут проходить пасхальные богослужения у католиков и почему на дорогах многих европейских стран на этих выходных особенно оживленно, рассказывается в сюжете канала Euronews.

Власти Франции разрешили гражданам сменить департамент, если они хотят провести апрельский карантин у родственников. После 5 апреля и до 25-го покидать департамент места жительства можно будет только по крайне уважительной причине. Поэтому на дорогах страны на выходных особенно оживленно. На третий локдаун правительство решило не закрывать церкви: мессы Страстной пятницы, Великой субботы и самой католической Пасхи состоятся как обычно, хотя и при гораздо меньшем скоплении прихожан.

Тщательные проверки на дорогах ждут и граждан Литвы. Власти опасаются повторения прошлогоднего сценария. Тогда, несмотря на запрет, многие отправились к родственникам, чтобы отпраздновать Пасху и разнесли коронавирус. При этом праздничные службы в костелах Вильнюсского архиепископства пройдут без верующих, сообщил представитель конференции епископов.

Германия в списке ВОЗ стран с максимальным числом заражений занимает 10-е место, поэтому власти призвали верующих следить за праздничными богослужениями из дома. Те же, кто решил прийти в церковь, должны заполнить анкету, чтобы потом в случае необходимости восстановить цепочку заражений.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило 2 апреля о значительном снижении суточного показателя прироста заразившихся. В городе Ческе-Будеевице вновь состоялось шествие людей в черных костюмах и белых масках с барабанами и трещотками, цель которых - призвать верующих к молитве.

В Испании, где Пасха - одно из самых главных событий литургического календаря, решили не прерывать традиции встречать воскресение Христа барабанным боем. Не во всех общинах власти разрешили людям играть на барабане на улице, кто-то принял участие в церемонии Rompida de la hora с балкона.-0-