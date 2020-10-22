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22 октября 2020, 10:05

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 22 октября боевые столкновения на всей линии фронта в Нагорном Карабахе продолжились. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в течение всего минувшего дня и в ночь на 22 октября с различной интенсивностью шли боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях. "Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что войска Азербайджана предприняли попытки диверсионных проникновений на центральном направлении, которые были пресечены подразделениями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Минобороны Азербайджана утром 22 октября заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами с территории Армении в направлении Габалинского и Кюрдамирского районов. Позже Минобороны Армении опровергло это заявление Баку.

21 октября МИД Армении заявил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирована только мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ. "Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата, имеющего международный мандат", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства республики.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе урегулирование конфликта на данном этапе невозможно дипломатическими путями. "Все те надежды, предложения, что надо найти дипломатическое решение в данной ситуации, должны считаться завершенными. Мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны", - отметил он во время прямого эфира на своей странице в Facebook. "В нынешней обстановке не остается иного выхода, кроме как с оружием в руках бороться для защиты прав армянского народа. Сегодня мы должны бороться за права нашего народа, что означает взять оружие и приступить к делу защиты отечества. Только в этом случае мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения. Поскольку Азербайджан не согласен ни с чем, кроме капитуляции Карабаха", - подчеркнул Пашинян.

Фото АРМЕНПРЕСС
Фото АРМЕНПРЕСС

В этой связи помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что высказывание премьер-министра Армении о том, что "конфликт не имеет дипломатического решения" в очередной раз свидетельствует, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров. Этим заявлением руководство Армении признает, что ее цель - сохранить под оккупацией захваченные территории Азербайджана.

Позже пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что азербайджанская сторона пытается искажать слова премьер-министра Пашиняна. "Мы подчеркиваем, что на данном этапе вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения из-за деструктивной позиции Баку. Премьер Пашинян неоднократно, в том числе и в последние дни, подчеркивал, что Ереван готов к переговорному процессу на основании компромисса, но практика показала, что данная логика неприемлема для Азербайджана", - заявила она.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил намерение провести на текущей неделе переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в целях содействия завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. "Это сложная дипломатическая ситуация. Наш взгляд, как и взгляд практически всех европейских стран, по-прежнему заключается в том, что правильный путь вперед - это прекратить конфликт, заявить им о необходимости обеспечить деэскалацию. Никакие страны не должны вмешиваться, подливая масла в огонь этого конфликта, не должны предоставлять оружейные системы, поддержку. И затем, на том этапе, дипломатическое решение будет приемлемо для всех, потенциально может быть достигнуто", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США. Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана информировало о том, что Байрамов встретится с Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне 23 октября. Информацию о планируемых раздельных встречах Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана распространила 19 октября газета Politico.

21 октября вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил готовность Анкары направить военных в Азербайджан для поддержки в карабахском конфликте. "Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом с первого дня обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Турция не колеблется, наш президент не колеблется в этом вопросе", - заявил Октай в интервью телеканалу CNN Turk. Анкара ранее неоднократно заявляла, что поддерживает действия Баку и высказывала готовность оказать помощь как за столом переговоров, так и на поле боя.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, их точное количество не называется. Армения и Азербайджан по итогам консультаций в Москве согласовали прекращение огня в зоне боевых действий. Стороны согласились прекратить огонь с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако соглашение регулярно нарушается обеими сторонами. 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы встретиться для проведения переговоров по Нагорному Карабаху.-0-

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