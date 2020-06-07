Бойцов Нацгвардии США могут начать выводить из Вашингтона с 8 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцов Нацгвардии США, которые были направлены в Вашингтон из 11 штатов страны для поддержания порядка из-за протестов, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, планируют начать выводить из американской столицы 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего нацгвардией округа Колумбия Уильяма Вокера.

По словам Уильяма Вокера, сейчас в Вашингтон пребывают около 3,9 тыс. бойцов. Их направили из 11 штатов в помощь 1,2 тыс. коллегам из столичной национальной гвардии. "Они будут передислоцированы, - сказал командующий Нацгвардией. - Возможно, уже в понедельник".

Также информагентство сообщает: министр Армии США Райан Маккарти в интервью CNN заявлял о том, что планы по отправке войск Нацгвардии США из Вашингтона в места их привычной дислокации обусловлены тем, что протесты постепенно становятся мирными.

Подразделения Нацгвардии США, которые дислоцируются в каждом американском штате, подчиняются губернатору и президенту, а в округе Колумбия только президенту США (так как он не имеет статуса штата).-0-