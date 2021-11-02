Бойцы Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы Национальной гвардии Мексики открыли огонь по автомобилю с мигрантами в штате Чьяпас на юге Мексики. Погиб один человек, четверо получили ранения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после того, как водитель пикапа, объехавший контрольно-пропускной пункт полиции, отказался остановиться для проверки. "Вопреки полученным указаниям, он попытался сбить бойцов Национальной гвардии, и в ответ на явную угрозу их жизни они применили оружие, чтобы остановить транспортное средство", - указывается в заявлении Нацгвардии.

Во время осмотра автомобиля был обнаружен один человек без признаков жизни и четверо пострадавших, еще девять мигрантов, попытавшихся скрыться, были задержаны. Представители прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Во второй половине октября около 6 тыс. иностранных мигрантов покинули город Тапачула в штате Чьяпас. Гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и ряда других государств решили пешком преодолеть почти 1,2 тыс. км до Мехико, чтобы обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.

Национальная комиссия по правам человека призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность каравана мигрантов и воздержаться от применения силы по отношению к его участникам.-0-