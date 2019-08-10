Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за тайфуна "Лекима" свыше 1 млн человек эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Тропический циклон стал девятым по счету в этом сезоне и в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай. В ночь с пятницы на субботу тайфун обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. В это время скорость ветра составляла около 50 м/с.

Стихия постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью примерно 15 км/ч.

В провинции Чжэцзян приостановлено паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Принимаются меры для минимизации ущерба. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало.

В районе Шанхая из-за сильного ветра и ливней временно эвакуированы из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Нарушена работа местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы. -0-