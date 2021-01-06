Более 1 млн россиян привиты "Спутником V"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России от коронавируса вакцинированы более 1 млн человек. Информация об этом размещена в Twitter центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи.

Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили уже более чем из 50 стран.

"Прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявлено. Наша вакцина проверена более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", - сказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" - первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к COVID-19. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом - "Эпиваккороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.-0-