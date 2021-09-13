Более 1 млн школьников Нью-Йорка вернулись к очному обучению

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млн учеников вернулись за парты в школьном округе Нью-Йорка в США. Об этом со ссылкой на канал CNN сообщает ТАСС.

На дистанционный формат занятия в школах были переведены еще в марте 2020 года. С тех пор ученики в зависимости от эпидситуации временно возвращались в школы и снова переводились на онлайн-формат обучения. Сейчас же с начала учебного года очные занятия стали обязательными для всех школьников.

Условия для такого решения подготовила кампания по вакцинации детей и сотрудников школ. На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что хотя бы одной дозой вакцинированы 65% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Школьников призывают, но не обязывают делать прививки. Кроме того, хотя бы одной дозой привились 74% преподавателей.

Учителям и их подопечным в школах полагается носить маски и соблюдать социальную дистанцию вне зависимости от того, привились они или нет.-0-