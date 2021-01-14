Более 10 млн американцев привились от COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже более 10 млн американцев получили прививку от коронавирусной инфекции, об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).
Так, по данным CDC, первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 (производители препарата Moderna и Pfizer/BioNTech) уже получили 10 278 462 гражданина США.
Сейчас в приоритете получения препарата медицинские работники, пожилые люди, проживающие в домах престарелых.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. На 14 января коронавирусом заболели 22 229 803 американца, более 380 тыс. жителей США умерли.-0-