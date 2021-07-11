Более 10 нелегальных мигрантов погибли в ДТП в Турции

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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 12 нелегальных мигрантов погибли и 20 пострадали в результате дорожной аварии с микроавтобусом в провинции Ван на востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.
По информации агентства, транспортное средство загорелось в результате ДТП. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной службы. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
На место происшествия прибыли сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медицинские бригады.-0-