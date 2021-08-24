Более 10 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна в Республике Корея

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. человек были эвакуированы в южных регионах Республики Корея из-за тайфуна "Омаис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.





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По имеющимся данным, тайфун вызвал перебои с энергоснабжением, затопил дороги и дома. На острове Чеджудо выпало 219 мм осадков, городе Пусан - 159 мм. Скорость порывов ветра достигала 19 м/с. В Пусане и Ульсане перебои с электроснабжением испытывали более 220 домохозяйств, из подтопленных районов пожарные спасли 11 человек. Информации о погибших и раненых не поступало. В связи с буйством стихии были отложены и отменены 86 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни продолжатся.-0-