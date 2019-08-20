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Более 10 тыс. га леса горит на Канарах, свыше 9 тыс. человек эвакуированы

В мире 20.08.2019 | 07:38
Фото AFP
Фото AFP

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария превысила 10 тыс. га, что, по утверждению властей, делает его самым крупным пожаром на территории страны в текущем году, сообщает агентство France-Presse (AFP).

Уже эвакуированы более 9 тыс. человек. Власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация.

Информации о том, что кто-то пострадал в результате разгула стихии, пока не поступало.

Пожар начался на острове 17 августа в районе населенного пункта Вальесеко и распространился на заповедник Тамадаба.

В борьбе со стихией задействованы около 1 тыс. человек. Работу огнеборцев осложняют жара и сильные порывы ветра.-0-

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Теги
Испания, пожар
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