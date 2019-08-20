Более 10 тыс. га леса горит на Канарах, свыше 9 тыс. человек эвакуированы

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария превысила 10 тыс. га, что, по утверждению властей, делает его самым крупным пожаром на территории страны в текущем году, сообщает агентство France-Presse (
Уже эвакуированы более 9 тыс. человек. Власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация.
Информации о том, что кто-то пострадал в результате разгула стихии, пока не поступало.
Пожар начался на острове 17 августа в районе населенного пункта Вальесеко и распространился на заповедник Тамадаба.
В борьбе со стихией задействованы около 1 тыс. человек. Работу огнеборцев осложняют жара и сильные порывы ветра.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.279 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.056 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.065 BYN
|3.082 BYN