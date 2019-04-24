Более 100 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек эвакуированы из школы на Литовском бульваре на юго-западе Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Это уже не первое сообщение о минировании этой школы. 27 марта неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве, в результате проверки специалисты ничего не нашли.-0-