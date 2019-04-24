Более 100 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек эвакуированы из школы на Литовском бульваре на юго-западе Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.
На месте происшествия работают представители экстренных служб.
Это уже не первое сообщение о минировании этой школы. 27 марта неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве, в результате проверки специалисты ничего не нашли.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3495 BYN
|2.348 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.0944 BYN
|2.098 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2757 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN