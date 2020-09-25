Более 100 человек отравились в столовой в Ивано-Франковской области

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины 24 сентября с отравлением обратился за медпомощью 101 человек. Все пострадавшие ранее употребляли пищу в заводской столовой "Леон", сообщает РБК-Украина.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уточнили, что у всех пациентов острая кишечная инфекция. В результате 44 человека в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, остальные 57 с легким течением болезни находятся на амбулаторном лечении.

Причина инцидента выясняется. -0-