Более 100 человек пострадали при серии землетрясений в Албании

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни человек пострадали в результате серии землетрясений в Албании, которые начали фиксироваться 21 сентября, сообщает портал издания
Большинство пострадавших после осмотра отпустили домой. Семь человек остаются в больнице в Тиране и трое в Дурресе.
Повреждено около 200 объектов инфраструктуры. В ряде населенных пунктов страны отключалось электричество, не было мобильной связи.
Как сообщили ТАСС в посольстве России в Албании, данные о том, что в результате землетрясений пострадали россияне, не поступали. Была одна группа туристов из РФ и Беларуси, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет, добавили в посольстве.
На территории Албании за сутки зафиксировано около 300 подземных толчков.-0-