Более 100 тыс. га леса горит на западе Канады

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С конца прошлой недели на севере канадской провинции Альберта бушует лесной пожар. Площадь возгорания увеличилась с 25 тыс. га до 105 тыс. га, сообщает ТАСС.

Пожару присвоена шестая, высшая категория сложности. По данным противопожарной службы региона, в ликвидации пожара задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника. На помощь в борьбе со стихией в регион прибыли пожарные из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио.

Сообщается, что из-за пожара свои дома вынуждены были покинуть почти 5 тыс. человек, проживающих рядом с зоной бедствия. В настоящее время пожарные пытаются не допустить распространения огня на город Хай-Левел - леса горят уже в 3 км от населенного пункта, который покинули все его жители. Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.-0-