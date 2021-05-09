Более 1000 мигрантов высадились на остров в Италии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1000 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза за несколько часов. Такую информацию сообщает BBC.
Только на одной лодке находилось почти 400 мужчин, женщин и детей.
Мэр острова Тото Мартелло сказал, что, по его мнению, рост числа прибывших совпал с хорошей погодой. Лампедуза - один из основных портов прибытия людей, желающих попасть в Европу.
Еще несколько лодок были замечены у побережья близлежащей Мальты, и благотворительная организация Alarm Phone сообщила, что им нужна помощь.-0-