Более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения коронавирусных ограничений

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более 1,1 млн россиян за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из пресс-центра МВД России.

"Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС. Подавляющее большинство россиян (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По этой статье предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

На втором месте нарушители требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы (109,2 тыс. протоколов). Значительно реже россиян привлекали к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (21,5 тыс. протоколов). Минимальный штраф по данной статье - 15 тыс. рублей. Общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей.

С апреля регионы России самостоятельно устанавливают ограничительные меры из-за коронавируса. Сотрудники полиции задерживали нарушителей режима самоизоляции, карантина, сейчас в основном протоколы составляются в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 215 533 случая заражения, выздоровели 1 712 174 человека, умерли 38 558 пациентов.-0-.