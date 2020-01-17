Более 11 тыс. человек эвакуировано в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

Фото официального Twitter-аккаунта Дюссельдорфа

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 11 тыс. человек эвакуировано в немецком Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт города. Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ. "Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс. человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек, которые должны покинуть свои дома", - говорится в сообщении. Еще более чем 19 тыс. жителям в радиусе 1 км не рекомендуется выходить из домов, пока бомба не будет обезврежена.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!