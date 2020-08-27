Более 110 человек погибли при наводнениях в Афганистане

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнений в Афганистане превысило 110, получили ранения около 150 человек. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

По словам местных властей, большинство погибших и пострадавших - женщины и дети. Уточняется, что наибольшее количество жертв и раненых зафиксировано в провинции Парван, которая приняла на себя основной удар стихии. Всего же наводнения затронули девять провинций Афганистана. По меньшей мере 10 человек погибли в Каписе, трое - в Панджшере. Ранее сообщалось о погибших в Вардаке и Нангархаре. При этом власти опасаются, что число жертв может значительно возрасти, поскольку многие жители числятся пропавшими без вести.

Из-за стихийного бедствия разрушены около 500 домов, затоплены тысячи автомобилей, уничтожены посевы и сады. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы.

Спасательно-поисковые работы в пострадавших районах продолжались до 20.30 по местному времени 26 августа, но были приостановлены из-за плохой погоды и вероятности нового наводнения.

Президент Афганистана поручил властям оказать всевозможную помощь пострадавшим, добавив, что наводнения привели к серьезным финансовым потерям.-0-