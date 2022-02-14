Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов вакцинации от коронавируса

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На настоящий момент 116 стран отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели привить от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Выступая на организованном США международном форуме по COVID-19, он отметил: "На настоящий момент 116 стран не укладываются в график для достижения нашей общей цели по вакцинации к середине этого года 70% населения во всех государствах".

Глава ВОЗ подчеркнул, что в некоторых странах высокий уровень вакцинации населения в сочетании с менее тяжелым протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, чем при инфицировании другими штаммами, "является движущей силой для ложного нарратива, что пандемия закончилась". В то же время "низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в других странах создают идеальные условия для появления новых вариантов коронавируса".

По словам Гебрейесуса, человечество способно "взять пандемию под контроль в этом году", однако оно сталкивается с "растущим риском" упустить эту возможность.-0-