Более $11,7 млрд ущерба нанесли наводнения в Китае

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические потери от наводнений в Китае, вызванных начавшимися в конце июня ливнями, превысили 82,23 млрд юаней (порядка $11,76 млрд). Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, более 140 человек погибли, почти 38 млн пострадали.

По информации китайских властей, более 28 тыс. домов было разрушено. Почти 1,3 млн человек нуждаются в экстренной помощи.

12 июля Штаб по контролю за наводнениями и засухами КНР повысил уровень реагирования на угрозу наводнений с третьего до второго (из четырех).

Как передает ТВ, из-за непрекращающихся ливней с 4 июля уровень воды в 212 реках КНР превысил критическую отметку, а в 19 из них был установлен исторический максимум.-0-