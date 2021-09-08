Более 12 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна "Джолина"

Фото Ecofiscal
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах из-за тайфуна "Джолина" эвакуировали более 12 тыс. человек, сообщает Филиппинское агентство новостей.
Эвакуация проходила в провинциях Масбат, Албай и Сорсогон.
По данным издания Rappler, в результате тайфуна пострадали по меньшей мере 9 человек, еще 12 пропали без вести. В некоторых районах была отключена электроэнергия. Частично были повреждены 1196 домов, а 72 - полностью разрушены. Жителей одного из районов недалеко от города Батангас предупредили об угрозе схода оползней.
Как сообщают РИА Новости, филиппинская метеослужба предупредила о появлении еще одного тайфуна Kiko к востоку от Филиппин. Оба тайфуна движутся в сторону южного побережья Китая, затрагивая северные острова Филиппин.-0-