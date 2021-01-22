Более 120 человек обвиняются в организации беспорядков в Вашингтоне

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 человек обвиняются по делу о нападении на Капитолий 6 января, сообщает CNN.

Об этом министерство юстиции проинформировало администрацию президента Джозефа Байдена.

Обвинения варьируют от незаконного проникновения на территорию Капитолия в Вашингтоне до нападения на полицию. Некоторые подозреваемые сталкиваются с более серьезными обвинениями в сговоре или угрозах государственному должностному лицу.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин публично заявил о намерении выдвинуть обвинения в подстрекательстве к мятежу против некоторых участников беспорядков.

Поиск подозреваемых в организации беспорядков до сих пор продолжается по всей стране.

ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в среду увеличили вознаграждение до $75 тыс. за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных возле Капитолия в день атаки.-0-