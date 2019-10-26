Более 120 тыс. человек остались без электричества в Канаде

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CTV .

По информации Национального метеобюро, скорость ветра достигала 90 км/ч. Из-за падения деревьев на линии электропередач без света остались более 120 тыс. потребителей. Несмотря на масштабный разгул стихии, информации о пострадавших не поступало.

Аварийные бригады ведут активные работы по восстановлению электроснабжения. На данный момент оно почти полностью восстановлено.