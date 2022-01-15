15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,22 млрд жителей Китая прошли полную вакцинацию от коронавируса, что составляет более 85% населения страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что по состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19. Число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек.

Согласно данным последней переписи, население КНР составляет более 1,411 млрд человек, таким образом, на сегодняшний день полностью завершили процесс вакцинации более 85% жителей самой густонаселенной страны.-0-