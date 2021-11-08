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08 ноября 2021, 11:52

Более 12,5 тыс. морпехов США грозит увольнение, если они не привьются до 28 ноября

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12,5 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут быть уволены, так как они не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Military Times.

Морпехам надлежит привиться до 28 ноября. Это можно сделать только однокомпонентной вакциной компании Johnson & Johnson. Применение остальных препаратов производства Pfizer и Moderna не позволяет военнослужащим уложиться в срок. Эти вакцины насчитывают два компонента.

По данным командования, на 28 октября полную или частичную вакцинацию от COVID-19 прошли 93% американских морских пехотинцев. Не исключено, что остальные по каким-либо причинам не намерены прививаться, поэтому их придется уволить, отмечает Military Times.

Командующий Корпусом морской пехоты генерала Дэвид Бергер выразил надежду, что ближе к концу ноября поступят более обнадеживающие данные, так как некоторые военнослужащие могли не успеть доложить о прививке. Генерал объяснил недоверие к вакцинации у некоторых военных различными слухами и спекуляциями в интернете.

Морпехи, как и их коллеги из других видов ВС США, имеют право на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Все такие заявления рассматриваются в течение недели.

Министр обороны США Ллойд Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в вооруженных силах страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск. В ВМС и Корпусе морской пехоты крайним сроком полной вакцинации было определено 28 ноября, в Сухопутных войсках - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. По истечении этих сроков непривитым военнослужащим грозит увольнение при отсутствии освобождения.

В ВВС США, по данным Military Times, к установленному сроку о сделанных прививках не отчитались почти 8,5 тыс. военнослужащих. Около 6,8 тыс. из них получили освобождение или запросили таковое. Остальные либо отказались делать прививки, либо не раскрывают информацию о своей иммунизации.-0-

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